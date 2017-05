Guérande Législatives : Hélène Challier candidate à l'investiture En Marche

0

Élue à Guérande, elle se met sur les rangs pour porter les couleurs du mouvement d'Emmanuel Macron sur la septième circonscription.

Hélène Challier était déjà candidate lors des dernières législatives de 2012. C'était sous l'étiquette du parti socialiste et elle avait perdu au second tour face à Christophe Priou, avec 48 %. Pour elle, cette « expérience de nombreuses campagnes politiques » lui donne la légitimité pour se présenter : « Je suis la seule en mesure de gagner ce combat contre Franck loutrier et le mènerai avec tous ceux qui m'ont soutenue, qui me soutiennent et me soutiendront », assure Hélène Challier. Elle doit maintenant obtenir l'investiture d'En Marche.