Guérande Nombreuses dégradations en ville et dans la Presqu'île

0

La nuit de vendredi 28 à samedi 29 janvier a été agitée dans la Presqu'ile Guérandaise. De nombreuses dégradations ont eu lieu. Ainsi des vitres de Ciné Presqu'ile, du Leclerc, Mac Donald, des Pompes funèbres générales ont été brisées, des voitures ont été vandalisées devant la poste et un garage à la Turballe a été en partie détruit après un incendie. Ce samedi midi, aucune personne n'avait été interpellée. Le parquet de Saint-Nazaire annonce avoir ouvert une enquête. Il est fort probable que toutes ces dégradations aient été commises par le même ou les mêmes individus, en raison des nombreuses similitudes des dégradations et des moments où elles ont été commises, en entre 3 h et 4 h du matin. Un témoin affirme avoir vu, un homme seul, agir avec une masse. En attendant il faut protéger l'intérieur et un menuisier est à pied d'œuvre pour poser des planches.