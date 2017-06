Guérande Révision du plan d'urbanisme : des explications nécessaires

0

A l'occasion de l'enquête publique sur le plan local d'urbanisme, les élus guérandais ont noté des incompréhensions d'habitants à l'égard de ce qu'on appelle les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). Il y en a 14 dans le futur Plu. Certains Guérandais semblent comprendre que leur parcelle fera l'objet d'un aménagement de manière péremptoire. Il n'en est rien explique la maire (divers droite) de Guérande. « Avec une OAP on se projette sur 15/20 ans en disant ce que ce secteur pourrait être ». Et de rassurer : « Si des propriétaires ne veulent pas vendre, ce n'est pas grave ».

Plus d'information ce jeudi 22 juin dans Presse Océan