Guérande Délit de fuite et l'hélico en survol

Ce samedi 4 mars vers 14 h 15, un accident a eu lieu à la Madeleine de Guérande. Dans le choc, une personne a été légèrement blessée mais le conducteur d'un des deux véhicules a pris la fuite à pied. La gendarmerie a mis en place des barrages routiers et l'hélicoptère qui survolait le secteur a été mis à contribution pour tenter de retrouver le fuyard. En vain. Hier en fin d'après midi, les barrages étaient levés et l'enquête se poursuivait via évidemment la piste de la plaque d'immatriculation du véhicule abandonné. Les enquêteurs vont chercher à savoir si la voiture appartient à la personne mise en cause dans l'accident et qui a pris à la fuite où si c'est un véhicule déclaré volé.