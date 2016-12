Handball Billetterie : de nombreuses places remises en vente

Le Comité d’Organisation du Championnat du monde annonce la remise en vente à partir de ce vendredi 30 décembre de nombreuses places sur l’ensemble des matchs, y compris ceux de l’équipe de France et la finale. Des opportunités à saisir !

Les matchs de la poule A de l’équipe de France, face au Brésil le 11 janvier à l’AccorHotels Arena puis à Nantes, ses éventuels huitième et quart de finale au stade Pierre-Mauroy de Lille les 21 et 24 janvier, des affiches comme Tunisie-Espagne le 14 janvier aux Arènes de Metz et Allemagne-Croatie le 20 janvier au Kindarena de Rouen, la finale le 29 janvier à Paris… toutes les rencontres du Championnat du monde masculin de handball 2017 sont concernées par cette remise en vente et la majorité des catégories tarifaires sont concernées, sans changement de tarif. Autant dire que les passionnés de hand et les supporters des Experts tenants du titre ne doivent pas tarder pour se porter acquéreurs de ces précieux sésames, disponibles dans l’espace billetterie du site officiel du Championnat du monde. Cette remise en vente, qui s’explique notamment par des retours de places de la part des fédérations étrangères, débute ce vendredi 30 décembre.

A retenir :

– Objectif 500 000 billets vendus

– 75% des matchs pour lesquels le prix d’entrée est équivalent à un ticket de cinéma

– Site billetterie : tickets.francehandball2017.com

Calendrier du Championnat du Monde de Handball 2017 :

– 11 janvier 2017 : match d’ouverture France/Brésil à Paris

– 12 – 20 janvier 2017 : phase de poules : Nantes (4 matchs de l’Équipe de France), Metz, Rouen et Paris

– 21 – 23 janvier 2017 : Coupe du Président à Brest

– 21 – 24 janvier 2017 :

> Lille Métropole : huitième et quart de finale de l’Équipe de France en cas de qualification

> Montpellier, Albertville et Paris : huitièmes et quarts de finale des autres nations qualifiées

– 26 – 29 janvier 2017 : demi-finales, médaille de bronze et finale à Paris, AccorHotels Arena