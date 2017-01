Handball Calendrier du Championnat du Monde de Handball 2017 à venir

2

Les phases de poule se terminent et le dernier match qui devait se jouer à Nantes a eu lieu jeudi, opposant la France, vainqueur de justesse, aux Polonais. A partir de demain samedi, voici les grandes dates et la mise à disposition du calendrier si vous voulez suivre la suite de la compétition.

– 21 – 23 janvier 2017 :

Coupe du Président à Brest.

– 21 – 24 janvier 2017 :

> Lille Métropole : huitième et quart de finale de l’Équipe de France en cas de qualification.

> Montpellier, Albertville et Paris : huitièmes et quarts de finale des autres nations qualifiées.



– 26 – 29 janvier 2017 :

demi-finales, médaille de bronze et finale à Paris, AccorHotels Arena.





Calendrier des rencontres à visualiser sur le site web :

http://www.francehandball2017.com