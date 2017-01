Handball Championnat du monde 2017 : déjà 100 000 spectateurs attendus à Nantes

0

Alors que s’ouvre ce mercredi le 25e Championnat du monde masculin de handball, les organisateurs se félicitent d’ores et déjà de l’engouement populaire généré par la compétition auprès des Français et des fans de handball étrangers. 431 000 spectateurs sont en effet d’ores et déjà attendus dans les huit salles qui accueillent la compétition du 11 au 29 janvier.

Nantes : Le grand rendez-vous

100 000 spectateurs déjà et 68 % taux de remplissage, avec des spectateurs venus de toute la France pour faire bouillir le Hall XXL et ses 10 500 places, derrière notamment les Bleus champions du monde en titre qui joueront à Nantes leurs matchs de la Poule A (hors France/Brésil).





Calendrier du Championnat du Monde de Handball 2017 :

– 11 janvier 2017 : match d’ouverture France/Brésil à Paris

– 12 – 20 janvier 2017 : phase de poules : Nantes (4 matchs de l’Équipe de France), Metz, Rouen et Paris

– 21 – 23 janvier 2017 : Coupe du Président à Brest

– 21 – 24 janvier 2017 :

> Lille Métropole : huitième et quart de finale de l’Équipe de France en cas de qualification

> Montpellier, Albertville et Paris : huitièmes et quarts de finale des autres nations qualifiées

– 26 – 29 janvier 2017 : demi-finales, médaille de bronze et finale à Paris, AccorHotels Arena