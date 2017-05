Handball HBC Nantes : Feliho à un mauvais souvenir à effacer en finale

0

Battu il y a deux ans dans une finale sans saveur face au PSG, Rock Feliho entend gagner, samedi en finale de la Coupe de France face à Montpellier (20h30), un choc à la saveur particulière.

« Le fait que ça soit à Bercy, dans la Mecque du hand, ça donne une valeur plus importante et ça offre des sensations plus excitantes, assure le défenseur du H. Si on ne gagne pas, c’est que nous ne l’aurons pas mérité. »

Remarquables depuis neuf mois, il ne manque finalement aux Nantais qu’une ligne au palmarès pour fructifier ce qualificatif. « On veut remporter un titre, cela permettrait de valider une saison qui est déjà extraordinaire », insiste Feliho.

Retrouvez l'intégralité de cet article dans votre journal "Presse Océan" de ce vendredi 26 mai. A lire également en version numérique en cliquant ici