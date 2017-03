Handball Le HBC Nantes engage un international Hongrois

0

Rudolf Faluvegi s’est engagé pour deux saisons avec le HBC Nantes. Ce jeune arrière gauche de 23 ans (1m92, 92 kg), international à douze reprises avec la Hongrie, a notamment participé à l’Euro 2016 en Pologne (13 buts inscrits).

Il évoluait depuis 2015 au Csúrgói KK, 5e du championnat de son pays.

« Il peut jouer attaque et défense, ce qui est important pour nous, il se projette vite vers l’avant et il est très volontaire. Rudolf a la fougue de la jeunesse et son profil est très intéressant pour nous », assure son futur entraîneur Thierry Anti.

Cette 3e recrue, après Julian Emonet (Dunkerque) er Kiril Lazarov (Barcelone) « vient finaliser l’effectif pour la saison prochaine », précise le président du club Gaël Pelletier.