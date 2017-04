Handball Le HBC Nantes organise un déplacement pour la finale de coupe

0

Le HBC Nantes propose à ses supporters de venir l'encourager à Paris, le samedi 27 mai, dans le cadre de la finale de la Coupe de France face à Montpellier disputée à l’AccorHotels Arena. Le but, "c'est de remplir l’immense salle de Bercy en jaune et violet et de pouvoir compter sur le soutien sans faille des fans pour encourager l'équipe et la pousser vers une victoire synonyme de titre ", soulignent les dirigeants du club.

Pour l’occasion, le H organise un déplacement en bus, comprenant l’aller-retour dans la journée (départ vers 9 h de Rezé et retour vers 4 h du matin) et la place pour la rencontre, le tout pour 43 euros (tarif abonné) ou 50 euros (tarif grand public).

Les supporters souhaitant réserver uniquement une place pour la rencontre pourront le faire directement sur le site internet du HBC Nantes pour la somme de 20 euros

Les réservations sont possibles jusqu’au 05 mai dans la limite des places disponibles.

Infos et réservations sur www.hbcnantes.com