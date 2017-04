0

Le HBC Nantes a respecté la hierarchie en s'imposant largement face à Saran, 12e du championnat, 34-25.

Les Nantais confortent plus que jamais leur seconde place au classement, à 3 pts du PSG et 7 pts devant Montpellier, deux équipes qui n'ont pas tremblé non plus ce mercredi soir.

