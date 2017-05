Handball Le sacre du HBC Nantes : "On a sorti un gros match"

0

Le HBC Nantes est en liesse. il a remporté samedi la finale de la Coupe de France (37-32) aux dépens de Montpellier, faisant le bonheur des plus de 700 supporters qui l'accompagnaient à Paris. « On a sorti un gros match, savoure le demi-centre nantais Nicolas Claire. C’est vrai que les arrêts d’Arnaud (Siffert) ont été précieux mais on a tous tirés dans le même sens. Gagner à Nantes avec Olivier (Nyokas), ça me fait quelque chose de particulier. On a débuté ensemble au PSG, on vivait dans le même appartement à trois, avec son frère Kevynn, on est forcément très liés par ce qu’on a partagé. On avait même déjà gagné une Coupe de France ensemble, avec Thierry (Anti) aussi (ndlr : en 2007 contre le Pays d’Aix). Notre clé, celle de toute l’équipe, sur cette finale et sur la saison, ça a été notre constance. Il ne faut pas oublier qu’on est tombés trois fois (Championnat, Coupe de la Ligue et Ligue des Champions) sur le PSG qui est, selon moi, la meilleure équipe de club du monde. "

