Handball (Ligue des Champions) Arnaud Siffert se livre avant le choc HBCN - PSG

Si Arnaud Siffert ne promet pas un succès du HBC Nantes ce samedi 25 mars (20 h 45) face au Paris SG en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le gardien nantais sait en revanche que son équipe peut contrarier Karabatic et ses partenaires. " Si on tient compte de la qualité individuelle des joueurs, on a peu de chances de battre les Parisiens. Il va falloir trouver d'autres biais. On va essayer d'utiliser notre collectif au maximum", souligne Siffert dans un entretien accordé à Presse Océan.

