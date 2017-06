Handball Ligue des Champions : le HBC Nantes dans la cour des grands

0

La Fédération européenne de handball a dévoilé ce samedi 24 juin ses décisions concernant les clubs qui participeront à la Ligue des Champions en 2017-2018. Le HBC Nantes intégrera l’un des groupes A ou B de la compétition, réservés aux seize clubs européens les plus prestigieux. C'est l'assurance pour le H, 8e de finaliste de cette compétition la saison écoulée, de se frotter au gratin du Vieux continent et d'avoir des affiches de rêve à proposer à son public. « Le H entre dans la cour des grands d’Europe et va décupler sa notoriété, apprécie le président du club nantais, Gaël Pelletier, qui assistera le vendredi 30 juin au tirage au sort à Ljubljana (Slovénie). C’est une réelle satisfaction pour l’ensemble du club, nos partenaires et nos supporters. Le meilleur public de France va pouvoir assister à des affiches exceptionnelles".

En intégrant cette poule « haute » de la compétition, les Violets sont en effet assurés d'affronter des clubs tels que le FC Barcelone, Rhein-Neckar Löwen ou encore Vardar Skopje, à partir de la rentrée prochaine.