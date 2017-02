Handball LNH : le HBCN engage Kiril Lazarov, meilleur buteur du Mondial 2017

0

Le HBC Nantes a frappé un grand coup de portée européenne en obtenant la signature d'un contrat de deux ans de la part de Kiril Lazarov (36 ans) qui n'est autre que le capitaine de l'équipe nationale de Macédoine, l'actuel arrière droit de Barcelone mais aussi le meilleur buteur du Mondial 2017 avec 50 réalisations en 6 matches en France.

Avec le champion du monde Olivier Nyokas à gauche et le Macédonien auteur de 1148 en 17 campagnes de Ligue des Champions à droite, le H confirme ses ambitions au plus haut niveau européen et notamment d'être admis dans les poules hautes (A et B) de la Ligue des Champions.

