Handball (Mondial 2017) La France affirme ses ambitions en battant la Norvège

Vous venez assister au match France_Norvège, vous stationnez sur le grand parking du stade de la beaujoire...vous revenez 1h30 plus tard pour reprendre votre véhicule comme de nombreux automobilistes et là vous tombez dans la galère...en effet , pour évacuer ce grand parking, une seule sortie disponible, sortie qui normalement pour le FCN libère 3 véhicules, mais là NON, une seule voiture à la fois, la seconde sortie située en bas du parking est hermétiquement close...donc plus d'une heure 1/2 pour sortir de ce piège à c...

A qui doit-on cette aberration, je ne pense pas que ce parking soit la propriété du FCN, donc la ville est seule responsable...bien entendu responsable mais non coupable.

Et comme de bien entendu à la fin des matchs de poule , notre chère municipalité se félicitera de la bonne organisation et se gardera je l'espère de féliciter le responsable du parking du stade de la beaujoire.