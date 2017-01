Handball (Mondial 2017) La France affirme ses ambitions en battant la Norvège

0

Opposés à la Norvège dans le Hall XXL de la Beaujoire à Nantes, les Bleus sont venus à bout de leur bête noire (ou plutôt rouge), l’équipe scandinave qui restait sur deux succès en trois confrontations aux dépens des Experts (31-28). Sauf dérapage, cette victoire devrait permettre aux joueurs de Didier Dinart et Guillaume Gille de conclure en tête leur phase de poules. Il reste néanmoins deux matches (mardi -20 h 45- face à la Russie et jeudi -17 h 45- contre la Pologne) au Nantais Olivier Nyokas et à ses coéquipiers pour confirmer leur leadership. S’ils terminent premiers, les Bleus poursuivront le Mondial à Lille face au 4e du groupe B, probablement l’Islande ou la Tunisie.