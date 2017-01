Handball Mondial : les Experts se qualifient pour la finale face à la Slovénie

0

Opposée à la Slovénie en demi-finale du championnat du monde au palais des sports de Paris Bercy, l'équipe de France n'a pas laissé son adversaire prendre l'initiative. Les Bleus ont dominé tout le match sans pour autant réussir à décourager Dolonec et ses coéquipiers avant les 10 dernières minutes, la défense française étouffant dès lors les initiatives slovènes pour permettre aux Experts de prendre le large à la marque (31-25). Les joueurs de Didier Dinart et Guillaume Gille sont en finale et connaîtront leur adversaire ce vendredi 27 janvier à l'issue du match Norvège - Croatie. La France jouera sa 7e finale mondiale dimanche (17 h 30) dans cette même salle de Paris Bercy. Les Bleus tenteront alors de remporter leur 6e titre de champions du monde.

Plus d'informations dans l'édition du vendredi 27 janvier de Presse Océan.