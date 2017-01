Handball Mondial : Nantes a accueilli 109 000 spectateurs jeudi

0

La poule A s’est achevée jeudi à Nantes par les matchs Russie-Brésil (28-24), France-Pologne (26-25) et Japon-Norvège (23-38). Une nouvelle fois, le public aura été au rendez-vous, portant à 109 000 le total de spectateurs venus assister au Championnat du monde au Hall XXL.

Les quatre matchs de l’équipe de France à guichets fermés (10 500 places), tout comme, et c’est une bonne surprise, Brésil-Pologne et Norvège-Russie, 9000 spectateurs pour Brésil-Japon et Pologne-Japon, une ambiance unanimement jugée « phénoménale » : le Championnat du monde masculin de handball 2017 a suscité un énorme engouement populaire à Nantes.

Les Norvégiens ont chauffé le hall XXL

Auprès des supporters français, bien évidemment, qui ont vibré aux exploits des Experts auteurs d’un sans-faute, mais également des fans étrangers qui ont copieusement garni et animé les tribunes du Hall XXL. Avec 500 spectateurs présents à chaque match de leur équipe, les Norvégiens ont ainsi contribué à faire chauffer l’ambiance, dans la salle et au sein du Phénome’Nantes Village, le village d’animations situé à proximité immédiate du Hall XXL dans le Parc des Expositions, qui a souvent fait le plein, 60 000 visiteurs y ayant été recensés.

Samedi : France-Islande

Les supporters français ont rendez-vous, également samedi (18h), à Lille Métropole pour un premier match-couperet entre la France, qui a terminé en tête du groupe à Nantes, et l’Islande, tandis que la Russie, troisième, sera opposée à la Slovénie à Paris et que le Brésil, quatrième, jouera à Montpellier contre l’Espagne.

Brest recevra la Pologne et le Japon, cinquième et sixième, pour la Coupe du Président (21-23 janvier).

La "Fédé" fait les comptes

En tout, 109 000 spectateurs ont été recensés sur le site de Nantes, dont une quarantaine d’élèves de deux collèges de la région, invités par l’organisation dans le cadre de l’opération Flashmob UNSS (les auteurs des meilleures chorégraphies gagnaient des places pour assister au Championnat du monde).

140 journalistes ont couvert les 14 matchs au Hall XXL pendant les 7 jours de compétition, l’un d’entre eux, France-Japon, ayant été audio-décrit à l’attention de personnes mal-voyantes.

804 buts ont été inscrits dans ce groupe A (68 lors de Russie-Japon, le record), dont 27 par le Norvégien Kristian Bjornsen, meilleur marqueur du groupe.



Le bilan final s’avère très satisfaisant à Nantes, une belle récompense pour toutes les personnes ayant œuvré sur le terrain, dont les 320 bénévoles « phénoménaux » !