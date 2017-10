Handball StarLigue (3e j.) : le H garde le rythme en s'imposant à St-Raphaël

0

Le HBC Nantes, bien que privé de Claire, Nyokas et Klein, a réussi sa sortie à Saint-Raphaël chez des Varois lui posant toujours beaucoup de difficultés. Bénéficiant des prouesses de Dumoulin dans ses buts, le H a creusé un écart minime en 2e mi-temps et les joueurs de Thierry Anti sont parvenus à le conserver pour conclure cette 3e journée de StarLigue par autant de victoires. Cela permet aux Nantais de rester en tête du championnat en compagnie de Paris SG et de Montpellier, des Héraultais qui seront leurs prochains adversaires mercredi (20h45) à la Trocardière.

