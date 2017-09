Handball StarLigue (3e journée) : le HBC Nantes en péril à Saint-Raphaël

0

En clôture de la 3e journée de StarLigue, le HBC Nantes est attendu ce samedi soir à Saint-Raphaël chez des Varois tout aussi invaincus qu'eux. En revanche le H n'a plus gagné chez cet adversaire depuis trois saisons et doit se méfier grandement après les efforts consentis en Ligue des Champions pour arracher un point à Rhein-Neckar. Privé par ailleurs de Claire, Nyokas et Klein, le H ne disposera pas de toutes ses armes pour rester en tête du championnat.

Plus d'informations dans l'édition du samedi 30 septembre de Presse Océan