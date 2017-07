Handball StarLigue : le HBC Nantes reprend en douceur

0

Tranquillement et avec ses trois nouvelles recrues, le HBC Nantes entame une préparation de sept semaines.



C'était la reprise de l'entrainement pour les joueurs du HBC Nantes. L’effectif est quasi-identique par rapport à la saison passée. Trois arrivées sont à noter en compensation des départs d’O’Brian Nyateu (Nîmes), Théo Derot (Pays d’Aix) et Florian Delecroix (Cesson-Rennes en prêt). Les nouvelles recrues, la star macédonienne Kiril Lazarov, le Français Julian Emonet et le Hongrois Rudolf Faluvegi, prennent peu à peu leurs marques dans leur nouvel environnement. « La règle est toujours la même : d’abord donner à l’équipe avant d’espérer recevoir individuellement », rappelle Thierry Anti, l’entraîneur du HBCN. Pour cette reprise, le coach nantais dispose de l’ensemble de son effectif. Hormis Romain Lagarde et Dragan Pechmalbec, qui participent au Mondial des moins de 21 ans en Algérie.

