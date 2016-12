Handball (StarLigue) Le Nantais Cyril Dumoulin, meilleur joueur de décembre

0

Après Nicolas Claire le mois dernier, c’est un autre Nantais, Cyril Dumoulin (32 ans), qui a été désigné meilleur joueur de décembre en Starligue. Le gardien de but du HBC Nantes, excellent ce mois-ci face à Dunkerque, Montpellier et le Paris SG, a été désigné suite à un vote des internautes en recueillant 74% des suffrages. L'international français, qui a rejoint ce lundi les Bleus en stage de préparation pour le Mondial à Capbreton, devance l’ailier gauche de Saint-Raphaël, Raphaël Caucheteux (19%), et l’ailier droit d’Ivry, Morten Vium (7%).