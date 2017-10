Handball StarLigue : premier accroc pour le HBC Nantes

0

Face à Montpellier, dernière équipe à l'avoir battu à la Trocardière (30-33 le 18 mai) en fin de saison dernière, le HBC Nantes, à l'occasion de la 4e journée, a subi sa première défaite de la saison ce mercredi soir (27-30). "C'était un match un peu bizarre, soupirait à chaud Rock Feliho, le capitaine nantais. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On n'a pas été assez rigoureux. Contre une équipe comme Montpellier, ça ne pardonne pas. On a fait trop d'erreurs, tout simplement."

Plus d'informations dans le quotidien Presse Océan du jeudi 5 octobre