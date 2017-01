Handisport Plusieurs rendez-vous au programme, les 7 et 8 janvier

0

Plusieurs événements concernant le handisport sont programmés les 7 et 8 janvier.

Avant le Mondial de handball qui aura lieu en France du 11 au 29 janvier, avec notamment quatre matches de l'équipe de France à Nantes, le département de Loire-Atlantique organise une animation gratuite pour permettre de découvrir le hand fauteuil, en lien avec le club de Saint-Sébastien-sur-Loire (3 SLHB), le samedi 7 janvier de 14 h à 18 h au gymnase du centre, salle Luc Abalo, rue Annie Hure à Saint-Sébastien-sur-Loire. Au programme : ateliers de manipulation du fauteuil, du ballon, de passes et de tirs ainsi que des matches.

De son côté, le Saint-Herblain BC handibasket reçoit Poitiers en championnat de National 1C, le dimanche 8 janvier à 15 h 30, salle Eric Tabarly à Basse-Indre.

Autre rendez-vous, Nantes Foot Fauteuil, dont l’équipe première évolue en D1, accueille sept rencontres du championnat de D3, les samedi 7 et dimanche 8 janvier au gymnase Albert Camus, 2 rue du Bois de la Musse à Nantes. Outre le NFF, Bordeaux, Lyon et Limoges participeront à ce week-end de compétition organisé le samedi de 10 h 30 à 18 h et le dimanche de 9 h 30 à 10 h 30.