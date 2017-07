HBC Nantes Deux rencontres "XXL" au menu pour 2017-2018

0

En une semaine, les supporters du HBC Nantes auront l'occasion de pousser les "Violets" à deux reprises dans les travées du Hall XXL de la Beaujoire.

Parmi les nombreuses dates de la saison prochaine, il y en a deux que les fervents supporters, les partenaires, les dirigeants et les joueurs, ne manqueront pas de les cocher sur le calendrier.

Le weekend du 2-3 Décembre, le H défiera un ogre du handball mondial : le FC Barcelone de l'ancien nantais, Valero Rivera, pour le compte de la 11ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Un choc majeur, avant un rendez-vous capital

Quelques jours plus tard, les protégés de Thierry Anti se frotteront une nouvelle fois à ce qui fait quasiment de mieux dans le handball mondial : le PSG. Jeudi 7 Décembre, à l'occasion de la 12ème journée de la Lidl Starligue (Date et horaire exacts à venir – selon diffuseur.), un peu plus de 10 000 places devraient être mises en vente pour une affiche qui devrait constituer un choc du championnat.

L'an passé, le HBCN fut la seule équipe à battre à deux reprises les actuels champions de France en titre, plus gros budget de la planète hand. (38-37 à Paris lors de la dernière journée). Mais la victoire dont tout le monde se souvient, c'est celle du 22 décembre 2016 (13 ème journée). Monstrueux, les joueurs du H avaient pris le meilleur sur des Parisiens, invaincus en championnat jusque-là. C'était déjà au Hall XXL, c'était déjà en décembre, et cétait aussi un jeudi. Destin ?

Retrouvez le calendrier du HBC Nantes en Lidl Starligue pour l'excercice 2017-2018.

Retrouvez également le calendrier du HBC Nantes pour la phase de groupes de la Ligue des Champions EHF 2017-2018.