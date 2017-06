Hellfest 2017 Une 12e édition de tous les records !

0

Il y a des chiffres qui marquent. Et les organisateurs du Hellfest n'ont pas manqué de les faire connaître. A Clisson, ville de 7 000 habitants, près de 180 000 festivaliers se sont rassemblés durant trois jours la semaine dernière, pour chanter, sauter, boire une bière (ou plusieurs), faire d'impressionnants "pogos" ou encore se faire tatouer. Mais l'obectif commun numéro restait malgré tout : s'amuser ! Et les records sont tombés.

Record de festivaliers

De vendredi à lundi soir, 1h du matin, heure de fin, près de 180 000 festivaliers se sont massés afin d'écouter en live leurs artistes favoris tels qu'Aerosmith ou encore Linkin Park et Autopsy pou rne citer qu'eux. Un chiffre, complété par près de 42 000 entrées jeudi soir, ce qui porte le total à 220 000 personnes. Un record.

Record de températures

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait chaud, très chaud. « Tous les records ont été battus en températures depuis 2003 pendant ce festival », a indiqué dimanche Ben Barbaud, directeur du Hellfest, en clôture du festival des musiques extrêmes de Clisson. Les températures sont montées crescendo, tout comme l'ambiance ! Vendredi, il faisait 26 degrés au meilleur de la journée. Le lendemain, les festivaliers ont dû supporter près de 30 degrés. Ce n'était rien à côté des 32,5 degrés du dimanche, jour de clôture, et jour de record.

Record de consommation... de bières !

Au Hellfest, quand on a besoin de s'hydrater, on se rabat souvent sur... la bière. Et cette année, l'édition n'a pas dérogée à la règle, qui plus est, avec les températures caniculaires ! Un chiffre, un seul : 350 000. C'est la quantité de litres de bière consommée par les festivaliers. Pour faire simple, cela représente près 700 000 pintes, ou encore mieux, 1,4 million de demis... Les organisateurs n'ont d'ailleurs pas manqué de se réjouir de ce chiffre historique !

Record du nombre de tatouages réalisés

Près de 2000 tatouages ont été réalisés en trois jours, soit un nouveau record pour le Hellfest. Un chiffre incroyable, presqu'un passage obligatoire entre deux concerts. L'armée de 40 tatoueurs professionnels, bien aidée par quelques tatoueurs bénévoles, a donc fait des miracles. Mais où s'arrêteront les limites du Hellfest ?

Nouveau record, plus de 2000 tatouages realisés en 4 jours au hellfest ! #tattoo #hellcitysquare pic.twitter.com/P2wFhUT34h

— Hellfest Productions (@hellfestopenair) 21 juin 2017

