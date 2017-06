Hellfest Collez-vous des cornes ou des oreilles d'elfes

0

La foule envahit l'Extrême market, le supermarché des métalleux, pendant le Hellfest. Au bout d'une allée, Maëlenn, qui aime le genre fantasy, se fait coller des oreilles d'elfes, bien en pointe. Explication de Guy le grimeur, fabriquant de masques, oreilles et cornes en tous genres vivant en Savoie, et l'un des seuls dans sa spécialité en France : « Ce sont des oreilles en latex qu'on ajuste avec de la colle à postiche. La pause dure cinq à dix minutes », explique-t-il. Souvent, il passe sur les festivals médiévaux. L'expérience en tout cas séduit, et l'on se presse à son stand. Il y a quelques années à Hellfest, ce n'était ni oreilles ni cornes mais des dents de vampire que deux draculesques américains collaient à l'endroit des canines des festivaliers.

