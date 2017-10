Hellfest Des opposants portent plainte, une guerre d'usure ?

0

Le Collectif pour un festival respectueux de tous dénonce les propos tenus en juillet dans un article des Inrocks.

L'article a été publié le 7 juillet par le magazine Les Inrocks. Le Collectif pour un festival respectueux de tous, qui avait déjà déposé plainte cet été pour « incitation à la haine et à la violence ainsi que pour promotion du suicide », a décidément la dent dure. Il revient à la charge suite à un article de presse. Son activité, qui vise principalement à animer le site Provocs Hellfest, ça suffit, se décline sous la forme d'une plainte auprès du Tribunal de grande instance de Nantes. Sont visés l'auteur de l'article, Nicolas Mole, la responsable de la publication, Élisabeth Laborde, et deux cadres d'Hellfest production, son attaché de presse Olivier Garnier et le régisseur Didier Molitor.

Ce groupe de militants voudrait que la commune de Clisson et le Département cessent de soutenir le festival, qui rassemble 180 000 personnes sur trois jours à Clisson. En menant une guerre d’usure, ces militants ont cru obtenir satisfaction quand la Région des Pays de la Loire, en 2016, a asséché sa subvention annuelle de 20 000 €. Las, ce n’est qu’un faible manque à gagner au regard du budget bâti par l’association Hellfest l’année suivante. En 2017, le budget atteignait 20 millions d’euros, financé par seulement 0,2 % de subventions publiques.

