Hellfest Le chanteur d'Airbourne fait le pitre et grimpe au sommet de la scène

Joel O’Keeffe, chanteur et guitariste du groupe de hard-rock australien a mis le feu à un Hellfest déjà surchauffé avec la canicule en grimpant à plusieurs dizaines de mètres de haut en plein concert.

Le chanteur de 31 ans à la longue tignasse brune, a fait le pitre à Clisson samedi pendant son concert, comme il en a l'habitude, confirment les habitués. Les festivaliers ont cependant retenu leur souffle quand il s'est mis à escalader la tour métallique en bord de scène pour faire son solo de guitare. Seul dans le vide avec sa Gibson, il a fait sensation (notre vidéo).

Le groupe australien Airbourne a pris la relève de feu Motörhead et des fatigués d’AC/DC. Sur la scène du hellfest, ils ont interpreté la chanson-manifeste « It’s All For Rock n’ Roll », dernière du nouvel album, dédiée à « Lemmy » Kilmister, bassiste et leader emblématique de Motörhead, qui a son mosaulée au hellfest.