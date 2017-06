Hellfest « Pour bien réussir le tatouage du H »

0

Le « H » du Hellfest est le tatouage symbole le plus porté au festival des musiques extrêmes de Clisson. Le tesival étant fréquenté par 70 nationalités, on retrouve cette marque déposée sur des peaux de tous les continents. « J'ai décidé il y a une demi-heure de me faire tatoue un H », raconte le Choletais Quentin, 24 ans. « Je m'étais fait faire une tête de mort il y a deux mois. »

Pour bien tatouer le H, Lionel, tatoueur d'Aix-en-Provence, explique sa méthode, à suivre scrupuleusement : « Premièrement on fait une détersion, donc on met du savon antiseptique sur la zone à tatouer. Puis on rase. Et on sèche. On badigeonne avec un produit antiseptique, puis on rince et on remet du produit antiseptique. » Et le tatouage tout juste terminé, « on met un pansement hermétique qui fera une seconde peau et protégera de la poussière. »

Lionel, lui, se sera appliqué des antiseptiques et des solutions hydroalcooliques sur les mains et aura mis des gants de chirurgie.