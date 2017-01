Hellfest Un prix littéraire au goût de metal

0

Le Hellfest et la maison d’édition Bragelonne – leader francophone des littératures de l’imaginaire – viennent d’inaugurer le premier prix littéraire fait par des metalleux et pour des metalleux : le prix Hellfest Inferno. Le site Les Inrocks évoque cette nouveauté du festival metal de Clisson. "En effet, de J.R.R.Tolkien à Robert E. Howard les littératures de l’imaginaire ont toujours été une source d’inspiration dans le rock et le metal".

Pour la première édition du prix, six ouvrages ont été sélectionnés par les équipes du festival et de l’éditeur. Ces livres sont un assortiment éclectique de ce qui se fait de mieux dans le genre, de la fantasy au fantastique en passant par l’horreur, à découvrir en cliquant ici.