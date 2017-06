Herbignac Prix du lait : les éleveurs mobilisés devant le site Agrial-Eurial

0

Mardi matin 11h, une trentaine d'éleveurs laitiers filtrent les entrées et sorties de la fromagerie. Ils réclament une revalorisation du prix du lait et comptent rester sur place jusqu'à jeudi midi.

Les agriculteurs mobilisés sont venus de Loire-Atlantique, du Morbihan et de Vendée. Ils ont répondu à l'appel de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs pour exprimer leur colère et demander « la revalorisation des prix payés à la production », explique Christophe Sablé, producteur à Herbignac. Pour les éleveurs laitiers le marché se porte mieux, notamment pour les matières grasses. « On attend maintenant des répercussions », ajoute-t-il. Actuellement, le lait se négocie à 300 € la tonne (1 000 litres) alors que les producteurs estiment qu'il faudrait atteindre « au moins 340 € pour commencer à gagner de l'argent ». Depuis 11h ce matin, les entrées et sorties sont filtrées et les salariés peuvent travailler, mais aucun produit fini ne passe. Ils ont prévu de rester sur place jusqu'à jeudi midi.

À lire ce mercredi dans Presse Océan