Histoire 73e anniversaire du maquis de Saffré : dans les pas de Michel Guirriec

Michel Guirriec était un homme de l'ombre. Et la mémoire de ce résistant y reste encore aujourd'hui.

Michel Guirriec, alias Yannick, a été l'un des piliers de l'action clandestine dans le département. Et plus particulièrement dans la constitution du maquis de Saffré, dont on célèbre ce dimanche 25 juin à 10 h 15, le 73e anniversaire de la bataille du 28 juin 1944. Premier combat de la libération du département au cours duquel 13 maquisards ont été tués, 27 autres ayant été fusillés le lendemain au château de la Bouvardière à St-Herblain.

Intelligence service

Fils d'un tailleur nantais, Michel Guirriec a 19 ans quand il est recruté en septembre 1940 par René Niol, un employé des PTT de Nantes, rattaché à l'Intelligence service. Le groupe, constitué de Scouts et guides de France collecte des informations stratégiques sur les troupes allemandes. En mars 1943, Michel Guirriec entre au maquis. Il est arrêté le 7 juillet 1943, au domicile de ses parents. Conduit à la prison d'Angers, il parvient à s'évader le 1er septembre 1943 lors de son transport en déportation. Il rejoint un maquis en Ardèche. Puis revient en Loire-Inéfrieure où, du 15 octobre à décembre 1943, il devient agent de liaison du chef départemental du Service national maquis, chargé de mettre sur pied et d'encadrer les maquis dans les différents départements. En avril 1944, Guirriec est nommé départemental Maquis par intérim.

De la Maison-Rouge à Saffré

En Loire-Inférieure, le premier maquis voit le jour en octobre 1943 à la Maison-Rouge, sur la commune des Touches. De nombreux autres suivent. Tous sont regroupés en forêt de Saffré, à une trentaine de kilomètres au nord de Nantes, à partir du 16 juin 1944 pour préparer un terrain de parachutage et réceptionner les armes qui font cruellement défaut. L'objectif étant d'empêcher les troupes allemandes de remonter vers la Normandie. Mais le 28 juin 1944, les 300 maquisards de Saffré qui attendent toujours le parachutage sont attaqués par plus de 1 500 Allemands et collaborateurs.

