Histoire Il y a 100 ans, les États-Unis déclaraient la guerre à l'Allemagne

0

Le 6 avril 1917, le président américain Wilson faisait voter par le congrès la déclaration de guerre à l'Allemagne. Prélude à l'arrivée des premiers Sammies à Saint-Nazaire, le 26 juin suivant.

En juin 2017, Nantes et Saint-Nazaire célébreront le centième anniversaire de l'arrivée des premiers soldats américains. C'était le 26 juin 1917 : ce jour-là, 14 750 Sammies débarquent sur les quais de Saint-Nazaire, choisie comme base n° 1 par l'US Army. Trois mois auparavant, le 6 avril, le président Wilson a fait voter par le congrès la déclaration de guerre à l'Allemagne.

Dès avril 1917, les états-majors américains et français s'accordent pour l'envoi en France d'un corps expéditionnaire fort de 2 millions d'hommes. Mais encore faut-il choisir les ports dans lesquels débarqueront les troupes. Ce sera Nantes-Saint-Nazaire, Brest et Bordeaux-Bassens. « Saint-Nazaire est choisie pour ses infrastructures, ses quais et ses terrains permettant la construction de baraquements. Et les liaisons vers Paris puis le front sont plus faciles. C'est pour cela que les Américains installeront leur plus gros hôpital à Savenay », développe l'historien nantais Xavier Trochu. « Les Américains ont envoyé des missions d'étude et des journalistes dans l'estuaire de la Loire, dans la deuxième quinzaine du mois de mai 1917 », ajoute Yves Jaouen, un autre historien spécialiste de la période.

Plus d'informations dans Presse Océan du dimanche 2 avril 2017