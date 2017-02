Histoire La plaque funéraire d'un déporté nantais retrouvée en Allemagne

0

Le 1er mai 1945, après la libération du camp, Alexandre Caillon annonçait à sa famille son retour à Nantes... Déporté en juin 1944, il était arrivé au camp de Sandbostel en avril 1945, en provenance de Neuengamme. Il n'en est jamais revenu.

C'est une simple plaque funéraire en fonte d'aluminium. On peut y lire : « Alexandre Caillon. Nantes 30-5-1921 Sandbostel 14-5-1945 ». Lars Hellwinkel, professeur d'histoire délégué au Mémorial de l'ancien camp de Sandbostel l'a retrouvée récemment dans l'ancien cimetière. Les Nazis avaient installé en 1939 dans cette petite commune à l'ouest d'Hamburg un camp de prisonniers de guerre avant d'y transférer, en avril 1945, 9 500 détenus du camp de concentration de Neuengamme et de ses kommandos. Le Nantais Alexandre Caillon était de ceux-là. L'historien nantais Étienne Gasche, dans son livre Destins de déportés (CMD, 1997) consacre plusieurs pages à ce jeune Nantais, entré dans la Résistance en décembre 1940, membre de Libération Nord et de l'Armée secrète.

« Je suis souffrant »

Arrêté le 13 juin 1944, à Héric, il est déporté le 10 juillet 1944 à Natzweiler où il arrive le 26 juin, puis à Dachau le 4 septembre, Neuengamme le 22 octobre et Sandbostel, en Basse-Saxe. Le camp est libéré le 29 avril 1945 par les Anglais. Début mai, la famille reçoit un petit mot : « 1er mai. Chers parents. je me suis tiré de la grande tourmente, dont j'ai souffert beaucoup. Je suis souffrant, mais je serai vite remis en France et prochainement. Nous avons été libérés par les Anglais par miracle. Recevez de votre fils qui vous embrasse ses meilleurs baisers. Alexandre ». Mais, malade du typhus, Alexandre Caillon ne rentrera jamais et son corps ne sera pas retrouvé...

Presse Océan du dimanche 19 février 2017