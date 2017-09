Histoire Le vrai surveillant d'« Au revoir les enfants »

0

Les anciens déportés de Dachau se sont retrouvés récemment à Cholet (49). Parmi eux, l'Herblinois André Gaillard.

Son histoire est celle tragique vécue par tous les déportés. À ceci près que la sienne a été indirectement portée à l'écran par Louis Malle. Dans son film « Au revoir les enfants », le cinéaste raconte l'arrestation, sur dénonciation, d'enfants juifs qui se cachaient sous de faux noms dans un collège catholique à Avon-sur-Marne, près de Fontainebleau. André Gaillard est le vrai « pion » du collège. Avec le directeur et les enfants, le retraité herblinois a été arrêté et déporté. Mais lui est revenu.

« J'étais juste un simple réfractaire au STO »

Cet ancien séminariste de St-Sulpice réfute toute image de héros. « J'étais juste un simple réfractaire au STO », confie le nonagénaire aux yeux vifs et cheveux blancs coiffés en arrière. Silhouette frêle mais alerte, André Gaillard déroule la chronologie des événements, sans faille ni hésitation. Tout est gravé dans le marbre de sa mémoire. Il a 21 ans à la fin de l'année 1943, quand pour échapper au STO, il contacte le père Jacques, directeur du petit collège d'Avon-sur-Marne. « Il m' a proposé de me camoufler comme pion », non sans lui préciser que de jeunes juifs sont cachés parmi les élèves. « Je suis rentré en janvier 1944. Quinze jours après, la Gestapo a débarqué et a arrêté les enfants, le directeur et moi ».

