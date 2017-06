Homicide à Saint-Nazaire Une femme mise en examen

0

Le drame s’est noué dans la nuit du 2 au 3 juin. Philippe Rondineau, un Baulois de 45 ans, avait été retrouvé mort vers 7 heures du matin, après avoir reçu un coup de couteau dans le cou, alors qu’il se trouvait dans un appartement du quartier Prézégat, à Saint-Nazaire. La propriétaire des lieux, une femme de 42 ans et son compagnon de 45 ans, présents au moment des faits, avaient été immédiatement interpellés mais leur garde à vue avait dû être différée à cause leur état d’ébriété avancée.

Entendus, dimanche, par les policiers, les deux gardés à vue niaient toute implication mais, pour les enquêteurs, les indices relevés sur place semblent mettre en cause la femme plus que l’homme. Cette dernière a été mise en examen, hier matin, pour homicide volontaire par le parquet de Nantes et placée en détention provisoire. Son compagnon a été relâché et une information judiciaire a été ouverte.

Plus d'informations à lire dans l'édition de Presse Océan du 6 juin.

Lire aussi :