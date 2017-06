Hors série Musée d'arts : un magazine de 48 pages en vente dès d’aujourd’hui

0

Le Musée d’arts de Nantes ouvre le 23 juin. Découvrez-le en avant-première avec notre hors-série.

Après six ans de fermeture et un chantier gigantesque, le Musée d’arts de Nantes ouvre au public le vendredi 23 juin. Les rédactions de Presse Océan et Ouest France se sont mobilisées pour vous permettre de le découvrir en avant-première, dans un hors-série de 48 pages, en vente à partir d’aujourd’hui chez votre marchand de journaux habituel au prix de 4,90 euros. Près de huit cents œuvres couvrant XXIe siècles de création sont exposées dans le nouvel écrin qui s’est enrichi d’un nouveau bâtiment, le Cube, entièrement dédié à l’art contemporain. Retrouvez les œuvres incontournables, à l’exemple de Madame de Senonnes, de Jean-Dominique Ingres, véritable icône du musée nantais. Laissez-vous guider par les conservateurs qui veillent avec passion sur les différents fonds. Visitez le nouveau musée avec sa directrice et son architecte et ses nouveaux modes de découverte avec les médiateurs. Testez vos connaissances artistiques avec notre quiz. Et laissez-vous guider dans le musée idéal de personnalités nantaises, comme le chef étoilé Eric Guérin ou la romancière Julia Kerninon.

« Musée d’arts de Nantes - Une renaissance », en vente à partir d’aujourd’hui chez votre marchand de journaux. 48 pages. 4,90 euros.