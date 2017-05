Humour Fabien Olicard à Nantes le 30 juin prochain

0

Vendredi 30 juin prochain, l'humoriste Fabien Olicard montera sur les planches du Théâtre 100 Noms de Nantes.

Suivi par plus d'un demi million de personnes sur YouTube, cet artiste mélange humour et vulgarisation du mentalisme. Actuellement, Fabien Olicar est suivi par plus de 475 000 personnes sur sa chaîne.

Pour la dernière représentation de sa tournée il a choisi de donner deux représentations au coeur de la cité des Ducs. La deuxième est déjà complète !

Son livre qui s'intitule "Votre cerveau est extraordinaire" (sortie nationale en librairie le 18 mai 2017) est déjà dans le top de ventes en France.

Retrouvez une vidéo qui a fait plus de 700 000 vues sur sa page Youtube.