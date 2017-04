Nantes Ils défendent leur thèse en 180 secondes

0

Ce mardi soir, 16 doctorants vont tenter de défendre et d’expliquer leur sujet de recherche en 180 secondes. Trois minutes pour exposer, dans des termes simples, des thèses comme l’ « étude du comportement mécanique des interfaces grille en fibre de verre », ou la « conception et commande d'un robot parallèle volant ».

Parmi ces candidats issus de la Bretagne et des Pays de la Loire, un seul sera qualifié pour la grande finale de « Ma thèse en 180 secondes » le 14 juin prochain à Paris.

Mardi 4 avril, à partir de 19 h 30 à Stereolux. Ouvert à tous, entrée gratuite.