Indre Le chapiteau de retour pour plusieurs soirées

Le chapiteau de Mobil Casbah est de retour à Indre pour plusieurs spectacles du 9 au 14 mai.

Plusieurs esthétiques vont prendre possession du chapiteau de Mobil Casbah. Le public sera invité à vivre au coeur de la bagarre de deux frères-acrobates mardi soir avec Ensemble (à voir en famille dès 7 ans). Vendredi soir, les spectateurs vont découvrir un homme et une femme qui forment un couple drôle et bien étrange où l’équilibre des corps en mouvement traduit l’équilibre de la relation à deux : à deux ils vivent, à deux ils dansent, à deux ils explorent un terrain fait de liberté. Après Cow love, place à Grise Cornac, duo folk. La voix éraillée de Grise et les arrangements délicats de Cornac, loin des codes convenus, nous plongent dans les méandres d’une chanson délicate qui emprunte autant au folk qu’à la chanson française.

Samedi, la soirée commencera à 18 h par des petites formes en déambulation dans les rues et les jardins de la ville. Petits spectacles intimistes, bulles de poésie, harangues et invitations au voyage vont ponctuer un parcours qu’ils ont écrit pour vous.

Titi Zaro profite de son escale indraise sous chapiteau pour fêter ses 10 ans, la belle occasion pour inviter à leurs côtés leurs amis de longue date, partenaires de route artistique . Parmi eux, René Lacaille ou Momette. Il y aura aussi Isabelle Helgouac’h, complice de Soizic Kaltez notre bergère d’escargots ; Aurélie Breton, la Grise de son Cornac ainsi que Rémy Balagué, circassien de la Cie Vent d’Autan.

Titi Zaro est la rencontre de deux chanteuses multiinstrumentistes, à demi soeurs siamoises, Coline Linder et Oriane Lacaille. Depuis, le duo est devenu quartet, comptant désormais sur scène Elisabeth Hérault, improvisatrice inspirée, joueuse de cuivres en tout genre et Antoine David, batteur et percussionniste, artisan de la bidouille sonore.

