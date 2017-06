Industrie L'inquiétude grandit chez ArcelorMittal à Basse-Indre

0

Cinq ans après le transfert du laminage vers Florange, les craintes des salariés d'ArcelorMittal Basse-Indre resurgissent.

Un outil qui tourne à 75 % de sa capacité, des clients qui se tournent vers d’autres fournisseurs, des salariés inquiets pour l’avenir : ArcelorMittal Basse-Indre est à nouveau en plein doute.

L’usine, qui peut produire plus de 400 000 tonnes d’aciers pour emballage par an, n’en a livré que 300 000 l’an dernier. « On ne prend pas plus de commandes, faute de pouvoir les assurer », explique Bruno Ollic, secrétaire du syndicat FO. « On pourrait produire beaucoup plus, confirme Mickaël Eveillard, de la CGT. Mais comme on n’est plus en capacité de faire de la qualité, nos clients vont voir ailleurs ».

Retour en arrière. Fin 2012, ArcelorMittal décide de réorganiser sa branche aciers plats. Au terme d’un accord conclu entre le groupe sidérurgique et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, Basse-Indre perd le laminage à froid et le décapage, son cœur de métier, transférés à Florange, en Lorraine. Les syndicats dénoncent « un déshabillage de l’usine » qui fragilise le site. Cinq ans après, « nos craintes se sont confirmées », constatent ces derniers.

