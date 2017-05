Insolite Dans l'espace, Thomas Pesquet s'affiche avec son choco BN

L'astronaute français Thomas Pesquet aura droit à une prolongation de son séjour dans la station de 19 jours puisque son retour sur Terre a été reporté au 2 juin. A bord de l'ISS, ne croyez pas que ce report ne le chagrine. Au contraire, Thomas Pesquet affiche encore son humour avec ce sourire inversé et ce choco BN si cher aux Nantais.

Thomas Pesquet avait déjà gratifié la Loire-Atlantique de belles images prises depuis la station internationale comme dernièrement cette photo de la baie de La Baule

The seemingly endless beach of La Baule and.. the Aérodrome de La Baule-Escoublac! Even when I'm not looking for airports they find me ;) pic.twitter.com/pXqhityBXq

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) 16 mai 2017