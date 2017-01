Insolite Des objets de collection du FC Nantes à vendre aux enchères

0

Un maillot porté par Loïc Amisse lors d'un match de Coupe de France en 1985-86, un fanion d'époque du FC Nantes brodé au fil d'or, une horloge portant l'inscription "Champion de France 1994-95", une peluche des années 90... ces objets venus du passé du club nantais seront mis en vente aux enchères.

Drouot, l'une des plus vieilles institutions de ventes aux enchères publiques au monde, proposera ces produits de collection à la vente le 21 janvier prochain.

Si vous êtes intéressés par ces pièces historiques du FC Nantes, les objets mis aux enchères sont disponibles ci-dessous (cliquez sur les images pour accéder à l'annonce sur le site de Drouot).

A savoir tout de même que le maillot de Loïc Amisse porté lors du 32e de finale de la Coupe de France entre Nantes et Limoges (défaites 4-3 aux tirs au but après un score de 2-2), est estimé entre 150 et 180 euros. Le fanion brodé au fil d'or, lui, est estimé à 120-150 euros. Quant à l'horloge et la peluche, leur valeur est de 30-40 euros.