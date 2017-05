Insolite Elle a conseillé Fred Vargas sur son dernier polar

0

Aranéologue au Muséum national d'histoire naturelle, La Nazairienne Christine Rollard a tuyauté l'auteur sur son dernier polar.

Elle ne l'a pas encore lu mais est impatiente. Il faut dire que Christine Rollard, aranéologue au Muséum national d'histoire de naturelle de Paris, n'est pas pour rien dans l'intrigue du dernier Fred Vargas. « J'ai eu des contacts téléphoniques l'an dernier avec l'écrivain, qui était en fait une collègue du muséum ! On s'est souvent croisées à la cantine. Et sans la connaître, je lisais ses polars », s'amuse celle qui a grandi à Saint-Nazaire et étudié à Nantes.

On ne spoilera pas, mais il est facile de deviner qu'il est question d'araignées dans Quand sort la recluse, la nouvelle enquête du commissaire Adamsberg, parue le 10 mai. « L'auteur avait notamment des interrogations sur certaines toxines contenues dans les venins. » La grande spécialiste française n'avait d'ailleurs pas toutes les réponses et a dû se renseigner. « C'est ce qui me plaît dans les romans de Fred Vargas : elle tient à une certaine véracité dans ses intrigues. »

Plus d'infos dans nos colonnes ce samedi 20 mai.