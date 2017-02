Insolite Ils déménagent des trésors

0

La PME de Carquefou, spécialisée dans le déménagement des entreprises, est experte en documents précieux. Avizo transfère ainsi des fonds de la Bibliothèque nationale de France à Paris.

Le transfert d’archives et collections, c’est notre péché mignon », sourit Manuel Mas. Depuis 2010, le Vendéen est à la tête de la PME carquefolienne Avizo, spécialisée dans les déménagements d’entreprise. « Une telle spécificité pour une entreprise de province est assez rare. Donc, en plus de notre zone de chalandise, nous répondons à des appels. »

C’est ainsi qu’en 1996, la société a décroché « le déménagement du siècle ». « Pendant plus de deux ans, l’équipe s’est chargée de transférer les collections imprimées de la Bibliothèque nationale de France (BNF) vers les quatre tours du site François-Mitterrand, dans le 13e arrondissement de Paris. » Plus de 200 km d’ouvrages transportés, qui leur ont permis d’acquérir une vraie connaissance dans la manipulation de documents précieux.

