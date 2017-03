Insolite Le premier club de sport à six pattes en Loire-Atlantique

0

À 25 ans, cet habitant de Pont-Saint-Martin, président de Canifox 44, a repris le sport avec sa chienne Azure. Il vient de créer le premier club de canicross, cani-VTT et cani-trottinette du département.

Quand certains reprennent le sport entraînés par des copains, Gaël Mandret, lui, s'y est remis grâce à sa chienne. « J'ai eu Azure il y a 3 ans. C'était un chiot croisé labrador et braque allemand avec un trop plein d'énergie. Elle était speed et détruisait tout sur son passage. Elle avait besoin de se défouler. »

C'est à l'école des chiots que le technicien de 25 ans a découvert la drôle de discipline. « J'aurais pu lui proposer de l'agility mais j'ai opté pour le canicross. Une manière de se remettre au sport tous les deux. » Plutôt très physique et méconnu, l'exercice qui consiste à courir harnaché derrière son chien est né dans les pays nordiques. « À l'origine, c'était pour continuer à entraîner les chiens de traîneaux lorsqu'il n'y avait plus de neige. De là sont également nés le cani-VTT et le cani-trottinette. »

