Insolite « Le ver de farine, protéine du futur »

À Nantes, Innoprotea France mise sur les insectes comestibles pour répondre au marché. La société veut développer une poudre protéinée pour l'agroalimentaire et recherche des investisseurs.

Élever des vers de farine pour l'agroalimentaire. Voilà le pari un peu fou lancé par deux Saffréens et un Manceau. « Tout est parti d'une émission de radio, il y a quatre ans, raconte Pascal Aurouet. Elle expliquait que face à l'accroissement de la population, il faudrait augmenter de 70 % la production agricole pour que tout le monde mange bien en 2050. Et évoquait les protéines d'insectes pour répondre au marché. Un ver contient 60 % de protéines, soit trois fois plus qu'une pièce de bœuf. Il est riche en vitamines et pauvre en acide gras saturé. »

L'info a fait tilt chez cet éclairagiste de 53 ans. « J'en ai parlé à Fabrice Mazelle, qui était à l'époque dans le commerce mais en reconversion et on a décidé de tenter un élevage. Côté technique, Frédéric Herlin, ingénieur mécanique, nous a rejoint pour travailler sur le process. »

