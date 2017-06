Insolite Nantes : le voleur reste coincé avec le bras dans la portière

0

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 1 h 10, les pompiers ont reçu un coup de fil surprenant. Un homme a appelé parce qu'il s'était retrouvé le bras coincé jusqu'au coude dans la portière d'une voiture qu'il venait de plier pour la roulotter, rue Paul-Pélisson, à Nantes.

Le mis en cause faisait donc lui-même appel aux secours. Un équipage de police se rendait sur place en même temps que les pompiers. Les policiers parvenaient à le dégager. Cet homme de 27 ans était alcoolisé, avec 0,88 gramme d'alcool par litre de sang. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Dans la geôle du commissariat, il a démonté et dégradé le mécanisme de la chasse d'eau de sa cellule. Entendu, il a assuré n'avoir aucun souvenir de la soirée. Il sera jugé en décembre pour tentative de vol.